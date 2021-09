Un paciente ingresado en el Hospital Vall d'Hebron se casa con su pareja gracias a la colaboración de los sanitarios

Francisco, un paciente ingresado en Neumología del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, se ha casado con su pareja este jueves en la planta donde recibe cuidados médicos, después de que el juez haya autorizado la ceremonia, que se ha celebrado por videollamada.

La pareja se ha casado como dictan los cánones: él, ataviado con levita, pajarita y camisa blanca, además de los apósitos imprescindibles para sus curas, y ella con un vestido blanco, sencillo pero no exento de detalles románticos, y un ramo de rosas blancas.

El hospital ha informado hoy de que el personal de enfermería, celadores, médicos y auxiliares se han implicado en la ceremonia de Francisco y su pareja y han ayudado en la decoración de una de las salas de descanso de la planta en la que está ingresado el paciente.

A cada racó de #VallHebron es viuen moments emotius com el d'avui. El Francisco és pacient de #Pneumologia i avui s'ha casat amb la seva parella❣️Els professionals s’han implicat en la celebració perquè fos especial. #FemVHambTu



Descobreix la història a https://t.co/eCGz1EDKFA pic.twitter.com/QhX0g2CHj8 — Vall d'Hebron (@vallhebron) September 23, 2021

Los sanitarios, emocionados ante este hecho tan poco habitual en su entorno de trabajo, han forrado las sillas, han preparado serpentinas y confeti con trozos de bata estéril y han ayudado a peinarse a la novia para la ceremonia, que ha contado con la presencia de dos testigos.

El personal de la limpieza también ha ayudado en el evento y han desinfectado la sala en la que se ha celebrado la boda.

La música ha sido especial, ya que el novio es técnico de sonido y ha trabajado con grupos como Ojos de Brujo, el guitarrista Pedro Javier González, Antonio Restucci y muchos artistas flamencos.

Él mismo es músico aficionado y ha querido que en la ceremonia de su boda sonara la canción Take It To The Sun, de Martin Oxford, a través de un ordenador con altavoces. Una doctora residente ha leído la carta de San Pablo a los corintios, del Nuevo Testamento, muy habitual en las bodas.

"El amor es paciente, el amor es servicial y no tiene envidia; el amor no presume ni se envanece; no es grosero ni egoísta; no se irrita, no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia sino que goza con la verdad. Disculpa sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites", dice la epístola.

A més, des d'hoteleria han preparat un menú especial per celebrar el seu casament.



Una celebració que la parella i la família agraeix a tots els professionals de #VallHebron que ho han fet possible. Perquè la seva implicació va més enllà de la part mèdica 🤝 #FemVHambTu pic.twitter.com/k0YCwuqy7n — Vall d'Hebron (@vallhebron) September 23, 2021

Una jueza ha oficiado por videollamada la boda civil de esta pareja, a la que los profesionales de Vall d'Hebron han llevado un ramo de flores y un pastel. Cocineros y auxiliares de hostelería del hospital han colaborado con un menú especial para Francisco y su esposa.