Eliminan a la sexy Jessica Rabbit de una atracción de Disneyland para cubrirla con una gabardina y un sombrero

Desde 1994 en el parque de atracciones de Disneyland en Orlando, Florida, hay una atracción llamada Roger Rabbit's Car Toon, basada en la película de 1988 titulada ¿Quién engañó a Roger Rabbit?

En esa película, mezcla de dibujo e imagen real, Jessica Rabbit es una de las protagonistas. Es una mujer exhuberante, vestida de forma sexy. Hasta ahora.

Los responsables de Disneyland han retirado la figura que se podía ver en la atracción, en la que vestía su recordado vestido rojo escotado y con aperturas laterales en la falda y en la que aparecía en el maletero de un coche, tal como ocurre en la película cuando es secuestrada por los malos.

Y es que Disney ha anunciado que va a modernizar el personaje para que esté "en sintonía con la cultura actual", por lo que le pondrá una gabardina y un sombrero y modificará la trama de la atracción para que Jessica Rabbit tenga "su propio servicio de detectives privados".

"Citando el reciente regreso de Toon Patrol Weasels como el principal impulsor del reciente aumento en las estadísticas de delitos en Mickey's Toontown, Jessica Rabbit ha determinado que ya es hora de que arroje su sombrero fedora al ring, iniciando su propio servicio de investigaciones privadas", decía Disney como sinopsis de la nueva escena en la que se verá al personaje.

"Mientras se inspira en su amigo de toda la vida y legendario detective Eddie Valiant [otro personaje de la película, un detective interpretado por Bob Hoskins], Jessica demuestra que sin duda habla en serio".

No es la primera vez que Disney cambia sus atracciones en algunos de sus parques. Por ejemplo, recientemente el paseo Jungle Cruise se renovó para eliminar las representaciones negativas de los nativos americanos, mientras que Splash Mountain acometió reformas para dejar de inspirarse en la descatalogada película Song of the South (1946) para hacerla una atracción temática de Tiana y el sapo, la primera película de Disney que presenta una princesa negra.

A lo largo de los años, atracciones como Piratas del Caribe también eliminó o cambió escenas en las que aparecían mujeres perseguidas por piratas o siendo vendidas en una subasta.