El joven que creó su propia armadura de Iron Man se construye ahora unos brazos mecánicos como el Doctor Octopus

YA HE TERMINADO MIS BRAZOS MECÁNICOS!⚙️

Después de 4 semanas por fin están terminados. Os agradecería un RT porque me ha costado sudores hacer esto. Si queréis ver el vídeo completo de cómo los he hecho, aquí lo tenéis:https://t.co/QPoeDT27IB pic.twitter.com/AsC54di0YZ