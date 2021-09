Una mujer de Baltimore (Estados Unidos), clínicamente muerta por casi una hora, ha vuelto a la vida mientras su hija se sometía a un intenso parto en el mismo hospital, con su bebé atascado. Por suerte para los tres, no hubo ninguna pérdida y todo salió más que bien.

Después de correr al hospital para conocer a su nueva nieta, la futura abuela sufrió un ataque al corazón y, según todos los detalles e informes médicos, murió en el mismo edificio en el que su hija trataba de dar a luz.

Sin pulso ni respiración, la mujer estuvo clínicamente muerta por 45 minutos mientras los médicos le practicaban la reanimación pulmonar, según ha informado a WJZ.

Su hija, mientras tanto, luchaba bajo las indicaciones de los trabajadores del hospital para traer al mundo a su pequeña, que había quedado atascada en el canal de parto. A pesar de las complicaciones, la familia logró sobrevivir.

"Asusta mucho volver, es como una segunda oportunidad para vivir", ha confesado al medio la que ahora es abuela por octava vez. Aunque ambas mujeres han manifestado sus agradecimientos al personal del hospital, ellos han querido devolverles el gesto.

"No os digo de nada, os digo gracias", les respondió el médico de urgencias Dr. Dov Frankel. "Nos habéis enseñado lo que significa vivir. Nos has enseñado lo que significa no rendirse", ha añadido.