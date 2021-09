Facebook reúne a unos novios de adolescencia y ahora, 33 años después, se van a casar

Se suele decir que el primer amor nunca se olvida, pero en el caso de esta pareja de Chile es más cierto que nunca. Y, si se hubieran olvidado, ha estado Facebook ahí para recordárselo.

Ximena Gray conoció a Carlos Daniel Pérez en 1977, cuando tenían 15 años, en un verano en Viña del Mar (Chile), donde la familia de él, que es de Argentina, les gustaba veranear.

"Ahí nos enamoramos; éramos jóvenes, pero nos cruzamos la mirada. Antes de volver a Mendoza me dejó una pequeña carta para seguir en contacto. Nos seguimos escribiendo durante todo el año, hasta que volvió en el verano y empezamos a tontear", declaró ella a Infobae. "No nos veíamos durante el año, pero manteníamos el noviazgo por carta".

Tras seis años de noviazgo veraniego y epistolar, Ximena empezó a plantearse hacia dónde iba la relación y, finalmente, ella conoció a otra persona, y fue cuando dejaron de hablar.

La mujer estuvo casada durante 20 años y tuvo dos hijos, mientras que Carlos también se casó y no tuvo hijos. Perdieron el contacto, pero no se deshicieron de las cartas que se intercambiaron en su relación. Está claro que no se olvidaron el uno del otro, pues en 2016 se volvieron a reencontrar gracias a Facebook.

"Me tuve que sentar porque no lo podía creer. Habían pasado 33 años desde la última vez que nos vimos. En 2016, ya separados de nuestras segundas parejas, nos reencontramos", contó Ximena. "Nunca más nos separamos. Nos enganchamos superrápido, pero no teníamos muchas expectativas".

Aun así, su reencuentro fue fructífero, pues un año después ella se mudó a Argentina con él y, a sus casi 60 años, se han prometido y se van a casar próximamente.