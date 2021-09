Mofas en TikTok con el entusiasmo de una joven al cruzar un puente: "Estoy emocionada, es la primera vez"

Las cosas más cotidianas pueden ser todo un hito para muchos, y así lo ha demostrado Frids, una tiktoker de Torreón (Coahuila, México) que estaba entusiasmada con algo tan simple como cruzar un puente.

La pasada semana, la joven publicó un vídeo que ya acumula más de 200.000 visualizaciones en el que, junto a una amiga, caminaba por la zona de peatones de un gran puente de su ciudad para dirigirse a una feria.

"Estoy bien emocionada porque es la primera vez que camino por un puente de peatones", dijo en su vídeo. "Está muy padre la experiencia. Hasta llega más el aire y puedes ver la hermosura de Torreón".

Rápidamente, su publicación se empezó a llenar de críticas que la llamaban "whitexican", término utilizado para describir a un mexicano de tez blanca que suele ser adinerado. Algunos usuarios le echaron en cara que, como se suele decir de este tipo de personas, "no se da cuenta de los problemas de desigualdad que hay en México".

"Es lo más whitexican que he escuchado en mi vida", criticó un comentario. "Se emocionó más en el puente que en la feria", bromeó otro. "Ojalá les salga un loco para que vivan la experiencia completa", criticó otro usuario.

Por su parte, la tiktoker también contestó en comentarios: "No empiecen que soy whitexican, no es mi culpa no haberme subido a uno".