Pide una tortilla de patata sin cebolla y le cobran un euro más: "Vamos a financiar la batalla contra los anticebollistas"

Con cebolla o sin cebolla. Es el eterno debate que rige en España en torno a uno de los platos más tradicionales del país: la tortilla de patatas. Muchas personas no soportan que se incluya esta planta herbácea en la receta, mientras otros consideran inaceptable una tortilla sin ella.

Del equipo de estos últimos es la plantilla de una cafetería de Logroño que incluso tiene contemplados cargos extra para quienes pidan una tortilla de patatas sin cebolla. Estupefacto, un cliente que tuvo que pagar ese suplemento de un euro, ha compartido una fotografía del recibo en el que consta ese extra que ha suscitado reacciones de todo tipo en las redes sociales.

Me han cobrado 1€ por pedir una tortilla “SIN CEBOLLA” 😱😱😱 pic.twitter.com/nBCBDnXkJ9 — Pizarrín® (@pizarrines) September 13, 2021

"Con el euro que te hemos cobrado vamos a financiar la batalla contra los anticebollistas", han escrito desde la propia cafetería en respuesta al tuit del cliente, a quien no ha parecido hacerle mucha gracia, pues ya ha avanzado que acudirá este martes al local a pedir el libro de reclamaciones porque le han informado de que "esto es ilegal".

Lejos de poner fin a la polémica y viendo la enorme repercusión que el tuit ha tenido en las redes, los responsables al frente de la cuenta de la cafetería han aprovechado para continuar con el lenguaje jocoso: "En esta cafetería solo se aceptan 'sincebollistas' con receta médica", escribían posteriormente junto a una imagen de la fachada del local.

En esta cafetería solo se aceptan “sin cebollitas” con receta médica. pic.twitter.com/YVrvRXtPqb — cafeteria Avenida55 (@CafeAvenida55) September 13, 2021

Los usuarios no han tardado tampoco en ofrecer sus opiniones, reactivando el eterno debate español sobre la tortilla de patatas. "Me parece poco, yo te hubiera echado del bar por pedir semejante aberración culinaria", escribía uno. Otros incluso han llegado a atreverse a lanzar hipótesis que explicasen ese cargo extra, que consideraban normal si la "mezcla de patatas y cebolla" estaba preparada antes de que el cliente pidiese. "¿Quién ha dicho que la tortilla tenga que llevar cebolla? A mucha gente no le gusta y por eso no hay que cobrarlo", ha defendido otro usuario.

Me parece poco, yo te hubiera echado del bar por pedir semejante aberración culinaria — Ayrton (@Ayrton_Vereda) September 13, 2021

Al final, se ha generado una discusión que viene a recordarnos que en España hay dos tipos de persona: los que les gusta la tortilla de patatas con cebolla y los que la prefieren sin.