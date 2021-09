La emotiva y comprensiva despedida de un padre a una hija que se va a estudiar fuera: "Ahora ya todo depende de ti"

Liyu, una usuaria de Twitter, es ahora una de las internautas más envidiadas en la red social. Y todo gracias a un padre como el suyo. Un padre que, según la reacción del resto de usuarios de la red social, lo querrían muchos.

Septiembre, tiempo de reencuentros, pero también de despedidas, ha sido el mes elegido por Liyu para emprender sus estudios fuera de casa.

Por eso, su -ya admirado- padre decidió que era el momento de escribirle una tierna y, a la vez, comprensiva carta que hablaba de su elección, y del futuro más cercano de la joven, que, por cierto, admite que le ha puesto "el corazón blandito".

Un texto que no tiene desperdicio. "Ahora todo depende de ti. Espero de verdad que tengas mucha suerte y que te guste lo que vas a estudiar. Yo sé que si te gusta te irá bien, pero, si ves que no es así y que eso no es lo que tú quieres, recuerda que por ejemplo yo también empecé una carrera que luego vi que no era lo que quería y me fui a otra. Lo importante es saber qué es lo que uno quiere", empieza escribiendo su progenitor para enamoramiento del personal.

mi padre me ha puesto el corazon blandito pic.twitter.com/FHT0zHZa8p — Liyu (@liyulopez_) September 12, 2021

"Yo lo que sé es que te voy a echar mucho de menos. He subido a la habitación y la he visto tan vacía que he pensado que ojalá estuviera tan desordenada y llena cosas por todas partes como siempre, porque eso querría decir que sigues aquí. Pero ya no estás aquí y a mí me da tanta tristeza; también tengo la alegría de saber que tú estás feliz ahí, que esa es tu vida. Te quiero", concluye.

Unas palabras que han causado furor en las redes, donde se han hecho virales con más de 33 mil 'me gusta' hasta el momento y reacciones como estas.

