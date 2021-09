La pregunta que no debes hacer en una primera cita y todos hacemos, según una experta

Las primeras citas son muy importantes, porque en ellas tenemos una primera impresión de la persona con la que hemos quedado, y viceversa. Debemos mostrarnos como somos pero al mismo tiempo quedar lo mejor posible.

Lauren Windle, experta en citas y autora del libro Notes On Love, explica en The Sun cuál es el primer error que todos cometemos y que puede provocar un desastre para nuestra posible relación. Se trata de hacer la pregunta: "¿Cuál es tu tipo (de hombre, mujer, etc.)?"

Según Windle, en una primera cita, todos hemos sido culpables de preguntar: "¿Qué quieres en una relación?", "¿Qué es lo que sueles buscar?" o "¿Cuál es tu tipo?"

Esta experta advierte de que el peligro de esta pregunta es que, si te gusta la persona a la que le haces la pregunta, empezarás a amoldarte a lo que sabe que ella quiere.

Lo que en realidad estás preguntando es: "¿Cómo encajo con sus criterios?" Y si no estás cerca, muchas personas comienzan a adaptarse para volverse más deseables para su pareja.

Según Windle, solo puedes fingir ser otra persona durante un tiempo, antes de que todo se derrumbe, así que la autora recomienda no hacer esa pregunta ni intentarlo.

"Ni siquiera preguntes qué quiere la otra persona, simplemente preséntate como eres y si le gustas, lo sabrás", dice la experta. También descubrirás que 'lo que le gusta a alguien' cambia bastante rápido cuando se dan cuenta de que le gustas y no tienes ninguno de sus rasgos estándar.

"Para ser verdaderamente apreciado y amado, tienes que ser plenamente tú mismo. Esa es la base sobre la que crecerá una relación sólida y duradera", concluye Windle.