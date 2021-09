Un artista callejero incorpora flores reales en sus grafitis para homenajear el pelo de la mujer negra

Fabio Gomes es un artista afrobrasileño que está llamando la atención en todo el mundo por su arte callejero, en concreto, por la pintura que ha realizado de una mujer negra con el pelo afro y rosa. La imagen, que utiliza árboles y rosas reales, circuló desde una pared de Brasil hasta todas las redes sociales.

"Estoy muy contento y sorprendido por las reacciones positivas a mi obra de arte. Esto me inspira a seguir haciendo lo que me gusta y a ganarme la vida con ello", dijo Gomes al medio Travel Noire.

Al autor de esta mediática obra se le ocurrió la idea de combinar el grafiti y la naturaleza por primera vez hace 10 años, cuando vio un árbol plantado en el patio trasero de una pequeña casa de la ciudad. Curiosamente, ese mismo árbol acabó formando parte de una de sus obras de arte más populares.

Este artista de 30 años, antes de trabajar en un nuevo proyecto, elige primero la ubicación de la obra. La presencia de árboles o arbustos en flor es fundamental, ya que constituyen básicamente la mitad de la obra, y utiliza el grafiti para representar los rostros y parte del cabello de los retratos, dejando que la naturaleza se encargue del resto.

"Aunque no me considero un activista negro, siempre he querido retratar a las mujeres negras con su belleza natural de forma majestuosa. La belleza de las mujeres negras siempre me ha encantado, y me esfuerzo por rendir un bello homenaje a todas las mujeres negras", ha comentado al medio.

Actualmente, con 80.000 seguidores en Instagram, ha concedido entrevistas a las principales cadenas de televisión brasileñas y su arte está siendo publicado incluso por celebridades como Viola Davis, actriz que lo compartió en su red social, o la propia Cardi B.

"Ser artista en Brasil no es fácil, y es aún más difícil para los artistas callejeros. No tenemos apoyo de inversores, y no es barato comprar materiales para realizar esas obras. Pero estoy seguro de que mi arte va a gustar a mucha gente en todo el mundo", ha comentado, con orgullo.