Un joven italiano, fan de 'El Señor de los Anillos', ha creado su propia Comarca y vive como un hobbit de verdad

Nicolas Gentile, un italiano de 37 años, ha llamado la atención de los medios de comunicación por haber construido su propia Comarca, inspirada en la aldea hobbit de El señor de los anillos y vivir como uno de sus habitantes junto con su esposa.

En 2018, Gentile dejó su trabajo como pastelero y decidió comprar una finca en Bucchianico, un pequeño pueblo de la región italiana de Abruzos. Allí ha invertido los ahorros de su vida para crear una réplica exacta del hogar de Bilbo Bolsón y comenzar a vivir de verdad todas las historias que llevaba toda su vida leyendo.

"Hace algún tiempo, me di cuenta de que los libros y las películas ya no me bastaban para satisfacer mi pasión por el género fantástico y, en particular, por la saga de El Señor de los Anillos", ha contado el italiano a The Guardian. "Seguía leyendo sobre la vida de otras personas. Decidí que quería vivir mi vida de hobbit al máximo".

Ya lleva más de cuatro años viviendo la vida sencilla de estos personajes fantásticos junto a su mujer y sus dos hijos: se visten como hobbits, bailan, preparan platos tradicionales... una vida, que según Gentile, no es tan diferente a la vida rural italiana. El pueblo dónde reside es conocido por albergar la feria más antigua de Europa con 500 años de historia. En ella es normal vestirse con ropas medievales y celebrar la naturaleza.

"Con el tiempo, me di cuenta de que mis amigos, mis parientes y los agricultores de Bucchianico siempre han vivido como hobbits. Trabajan como hobbits, realizando trabajos en estrecho contacto con la naturaleza. Celebran como hobbits, organizando fiestas y bailes e incluso se disfrazan de hobbits", ha reflexionado: ''Me di cuenta de que siempre he vivido en la Comarca. Lo único que me faltaba era tomar conciencia de ello y construir un pueblo".

"Muchos se burlan de nosotros. Algunos piensan que intento escapar de la realidad. Nada más lejos de la realidad. Estoy viviendo mi sueño, mi aventura. Al comprar ese terreno, lo he sacado de una realidad que no me gusta y le estoy dando la forma que quiero", ha confesado.

Por eso, quiere dar un paso más allá crear un pueblo entero. Quiere llamarlo 'Condado Gentile', por motivos de copyright, y ofrecer una réplica de la diminuta casa a todos aquellos que estén interesados.

Gentile, que estudió geografía, ha diseñado todo el proyecto y está recaudando dinero a través de un crowdfunding para construirlo de manera totalmente sostenible y usar energía solar.

"Este proyecto no pretende obtener beneficios", contó a la revista Insider: "Si quisiera hacerme rico, ¡habría invertido en bitcoin! Lo único que quiero es conocer a gente como yo, que tenga la misma magia en los ojos y el amor por las cosas sencillas de la vida, que disfrute de una cena con amigos y de una aventura en el bosque de vez en cuando".

Sin duda parece que ha encontrado un grupo de entusiasta de la magia de Tolkien, porque este verano ha emprendido un espectacular camino de 200 kilómetros hasta Nápoles para destruir el conocido anillo que dirige la trama de la trilogía.

Él y ocho amigos se metieron en la piel de cada uno de los protagonistas y anduvieron durante días por bosques y montañas hasta llegar a la cima del Monte Vesubio. "Recorrimos ríos y ciudades antiguas, y nos perdimos en las montañas. También conocimos a gente fantástica que nos ayudó hasta llegar al Vesubio, nuestro Monte del Destino, donde arrojé el Anillo", ha relatado.

Gentile ha demostrado que además de un impresionante soñador, ha aprendido mucho sobre cómo narrar una historia. En su cuenta de Instagram y de YouTube muestra impresionantes imágenes junto a densos textos dónde invita a todos a unirse a su estilo de vida y contribuir para poder llegar a recrear hasta la posada Dragón Verde.