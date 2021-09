Despiden a un gerente de Amazon por humillar a un repartidor de su compañía que le pisó el césped

Un gerente de Amazon de EE UU vio cómo le salía el tiro por la culata después de que tratara de que despidieran a un empleado de su propia compañía, un repartidor con el que tuvo un enfrentamiento que se grabó en vídeo y que acabó en redes sociales, donde levantó indignación.

Un repartidor de Amazon llamado Nikolas Myrant, de Cornelius, Carolina del Norte, acudió a dejar un paquete cuando el dueño de la casa a la que iba resultó ser gerente de Amazon. El directivo comenzó a increpar al repartidor, asegurando que se había saltado políticas de la compañía.

En el vídeo puede verse como le dice que "se vaya a la mierda" y otros improperios. Al marcharse, el repartidor pisa el césped del gerente, que le reprende también por eso.

Nikolas aseguró: "Después de esperar detrás de mi camioneta por no más de 20 segundos, la persona me cerró la puerta en la cara mientras yo intentaba entregarle su paquete". Al parecer el conflicto comenzó porque al gerente no le gustó cómo aparcó el repartidor.

El caso es que el gerente mandó el vídeo al responsable de la estación de reparto de Nikolas y éste fue en principio suspendido de su empleo. Pero la indignación corrió en redes sociales y la gente se puso de parte del empleado.

Así, Amazon tuvo que comunicar que le había reintegrado al trabajo y a la vez, que había despedido al gerente por sus malas maneras.

"Después de hablar con ambas partes y trabajar rápidamente para comprender exactamente lo que sucedió, tomamos medidas inmediatas", dijo Amazon en un comunicado.

"No toleramos el comportamiento de intimidación o acoso de ningún tipo y, como resultado de nuestra investigación, hemos despedido a la persona que se muestra intimidando a nuestro compañero de entrega", dijo la compañía.