El exobispo de Solsona se ha convertido en uno de los hombres más buscados de esta última semana. Xavier Novell renunció a su cargo tras iniciar una relación sentimental con la psicóloga y escritora de novela erótica satánica Silvia Caballol. La aventura de este representante de la Iglesia ha revolucionado no solo a sus feligreses más fieles, sino que ha sorprendido a toda España, ya que el exobispo es conocido también por su trabajo como exorcista.

Esta historia llena de sucesos paranormales y amor en el seno de la Iglesia no ha dejado indiferente a nadie y las parodias no han tardado en llegar. El músico Lo Pau de Ponts ha publicado en sus redes una nueva canción humorística dedicada al exobispo de Solsona. El youtuber ha creado una canción en catalán con la que bromea sobre la historia de Xavier Novell y su ruptura con la Iglesia Católica.

El vídeo se ha grabado en la iglesia de Sant Pere de Ponts y bajo el título 'Bisbe, Bisbe, Bisbe Novell sou fiera', Pau presenta su parodia cantando al ritmo del tema 'Gimme, Gimme, Gimme' de Abba. "Com que us va la jarana ja us heu tret la sotana" o "anàveu per Cardenal però us va trair el pardal" ("Como os va la jarana ya se ha quitado la sotana "o" ibais por Cardenal pero os traicionó el gorrión"), canta el youtuber caracterizado como el exobispo de Solsona.

Bisbe, Bisbe, Bisbe Novell sou un fiera ✝️🤙🏼 pic.twitter.com/rVxOEwZ1vt — Lo Pau de Ponts (@LoPaudePonts) September 6, 2021

Este miércoles, el programa Espejo público ha entrevistado a Lo Pau de Ponts que ha explicado en directo cómo se le ocurrió parodiar esta curiosa historia. El youtuber ha contado que la clave del éxito de su parodia ha sido la inmediatez, ya que la actualidad siempre interesa. "En cuanto saltó la noticia, además eso es en Solsona que está al lado de mi pueblo. Esto lo revolucionó todo, y dije esto tengo que sacarlo ya, al día", ha comentado.

La presentadora Susanna Griso le ha preguntado sobre la polémica que rodea a su personaje y si cree que su historia con la escritora es amor o es que está poseído por ella, como apuntan varios sacerdotes de su entorno. "Yo si el hombre se ha enamorado, bien hecho. Que se vaya, que disfrute, que sean felices y coman perdices. Adelante", ha respondido.

A los colaboradores del magazine matutino les ha sorprendido que le hayan dejado grabar una parodia en una Iglesia, teniendo en cuenta el respeto que se le guarda estos lugares de culto. Pau ha asegurado que hizo todo con el permiso del párroco de su pueblo en Lleida. "Hay gente mayor, tanto del pueblo como de aquí de la zona de Solsona, que creo que se están escandalizando un poco, porque me puse una chilaba de Marrakech a modo de sotana. Me gusta sacarle la puntilla a todo, a modo de humor", ha explicado el joven.