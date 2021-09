La fianza es ese dinero que se quedan los propietarios con el fin de poder cubrir los gastos que conlleven la limpieza o el arreglo de desperfectos. Sin embargo, hay cosas de las que se desconoce qué tipo de fianza habría que pedir, porque ¿qué dinero habría que cobrar a un inquilino que deja la casa llena de criaturas exóticas?

Es posible que esta fuera la pregunta que se le pasó por la cabeza a un propietario de un piso en Auburn (Maine, Estados Unidos) cuando llegó a su casa después de que su inquilino se marchara y descubrió nada más y nada menos que 19 tarántulas y una serpiente pitón.

Se desconoce cuál fue el motivo por el que el arrendatario decidió abandonar todas esas mascotas, pero el casero, tras toparse con tal hallazgo, contactó con Drew Desjardins, rescatador de animales y propietario de Mr.Drew and His Animals Too!, grupo que acoge animales rescatados y los utiliza para hacer divulgación educativa sobre ellos.

A principios de mes, el rescatador compartió las imágenes de los animales en su cuenta de Facebook e informó del estado en el que estaban los animales: "Recibí una llamada telefónica de un propietario nervioso que me dijo que había algunos animales abandonados en un apartamento en Auburn. 19 tarántulas (4 muertas), y todas son ilegales en Maine, y una pitón que no tenía agua. Ahora todos están bien".

El experto en animales exóticos aseguró al medio 13WGME News que, aunque las tarántulas que había en el piso eran venenosas, no son peligrosas, sino que son "suaves y dóciles". De hecho, quiso dejar claro que, a pesar de lo que se muestra en los medios y en las películas, las arañas son "tímidas y delicadas" y son responsables de menos muertes que las abejas.