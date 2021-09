Una mujer ha compartido en TikTok cómo fue expulsada de un vuelo de Alaska Airlines el pasado 4 de agosto, confirmando que llegó a ser escoltada por la Policía debido a su elección de ropa después de que un auxiliar de vuelo considerara que su top era "inapropiado".

El clip comienza con Ray Lin Howard, la mujer que sufrió esta situación, siendo llevada fuera del avión a una sala con varios agentes de Policía que le preguntan qué pasó. "Me acosaron por mi ropa. Me puse la camiseta", explica.

El agente le pregunta si se la había quitado, a lo que ella le muestra la camiseta que lleva debajo. "Llevaba esto puesto, me pidieron que me pusiera la camiseta, me la volví a poner, y entonces se me acercaron de nuevo, diciendo que no podía llevar esto, que se me veía la barriga y que era inapropiado", intentó defenderse ante la policía.

El agente le explicó que no se enfrenta a ningún cargo penal y que solo están intentando escuchar su versión de los hechos. Sin embargo, intentó alegar que la aerolínea tiene una política "que debe seguir", algo que Howard descubrió que no era del todo correcto: "Lo he buscado, estoy dentro del código de vestimenta permitido. Me están acosando y ahora me detienen. Llevaba una prenda, eso es lo que ha pasado".

Howard, también conocida por su nombre artístico de rapera como Fat Trophy Wife, documentó su experiencia en TikTok, donde ha acumulado más de 1,3 millones de visitas y miles de comentarios que respaldan las acusaciones de acoso recibidas, entre los cuales, por el momento, no se localiza ninguna opinión ni respuesta directa de la aerolínea.

Según Alaska Airlines, el código de vestimenta en los vuelos es "informal, y el requisito es simplemente una apariencia pulcra y cuidada. La ropa sucia o andrajosa y los pies descalzos nunca son aceptables. Se espera que uses tu buen juicio, pero los agentes de atención al cliente tendrán la autoridad final para rechazar el viaje por una vestimenta o apariencia inapropiada".