Un gato sobrevive un viaje de 370 km atrapado en el motor de un coche

Un cachorro de gato ha protagonizado en Reino Unido una de esas historias que alimentan el mito de que estos animales tienen siete vidas. El minino en cuestión sobrevivió un viaje de 370 km atrapado en el motor de un coche.

Tal y como recoge la BBC, el conductor viajaba entre el sur de Gales y la localidad de Leeds, en West Yorkshire. Cuando llegó a su destino, escuchó un ruido extraño proveniente de debajo del capó.

Tras descubrir que había un gato atrapado en el motor, e intentar sin éxito sacarlo ofreciéndole comida, se puso en contacto con la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA, la principal protectora del Reino Unido).

Los expertos de la asociación lograron hacerlo salir, para descubrir que el gato tenía apenas seis meses y estaba totalmente cubierto de grasa.

Otra imagen del gatito Tom, ya recuperado del susto. RSPCA

"Estaba absolutamente cubierto de grasa, pero afortunadamente no tenía heridas, por lo que es un gato muy afortunado", dijo Rebecca Goulding, de la RSPCA.

"La persona que llamó explicó que habían escuchado un ruido extraño desde Gales y habían asumido que había algo mal con el motor. Eso significa que el gatito debió de haber estado atrapado allí durante unas cuatro horas. Tiene mucha suerte de no haber sido quemado o herido. ¡Definitivamente ha gastado una de sus vidas en el viaje!", dijo Goulding, que bautizó al gato Tom, por el cantante galés Tom Jones.

La RSCPA aprovechó la historia de Tom para pedir a los conductores que se aseguren de que no hay un gato en su motor antes de arrancar: "Instamos a los automovilistas a que tomen algunas medidas simples para asegurarse de que no haya intrépidos gatitos que busquen refugio debajo de su automóvil antes de que enciendan los motores y se vayan".

"Una mirada rápida debajo del automóvil y un toque en el capó deberían ayudar a revelar un gato escondido. Asegúrese de esperar unos momentos para que cualquier gato tenga tiempo de salir antes de decidir si es seguro encender el motor", recalcó Goulding.