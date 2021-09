Tras casi 40 años, ABBA ha vuelto para quedarse. El famoso grupo sueco lanzará Voyage, su nuevo disco, el próximo 5 de noviembre. Sin embargo, los intérpretes de Chiquitita ya han mostrado un adelanto.

Los dos primeros sencillos, I Still Have Faith in You y Don't Shut Me Down, que se incluirán en el disco junto a otros 8 temas, ya han sido lanzados en las plataformas habituales.

Los fans más acérrimos de la banda, y otro sinfín de amantes de la música de ABBA que los han conocido a posteriori, están de celebración ante la llegada de este avance.

septiembre va a ser el mes de ABBA #ABBAVOYAGE pic.twitter.com/gPJMZRoq1T — nao┊ABBA VOYAGE (@onevisiondnp) September 2, 2021

ABBA volvió para salvar el mundo, no los merecemos en verdad 😭😭😭 pic.twitter.com/mlHwgSxhYD — Rafael Herrera (@fikillo) September 2, 2021

Las 2 canciones nuevas de ABBA están 👌👌👌🥵💯💯✨✨😍😍😍🥰🥰🥰☺️☺️🔥🔥🔥



They never disappoint pic.twitter.com/P8peOtdAsk — Moises ✨ (@MoisesKam) September 2, 2021

ABBA llegó para salvar este año de mierda #ABBAVoyage pic.twitter.com/Xur8EJODoo — Lucía🌹 (@LuciaBarreiro17) September 2, 2021

voy a vivir el lanzamiento de un álbum de ABBA pic.twitter.com/nQRPz9YpJb — 𝐲𝐨𝐥𝐢 ✧ (@svrendipia) September 2, 2021

Lo último que esperaba en la vida era ver a los ABBA en un videojuego. #ABBAVoyage. pic.twitter.com/XwAf7deLKs — Luis Mesa ۞ (@luismesacabello) September 2, 2021

Desde mensajes de felicidad por la vuelta de un grupo tan mítico hasta memes sobre la sesión de fotos que se han hecho, muchas han sido las reacciones que han inundado las redes a pocas horas del lanzamiento.