Se lleva el susto de su vida al ver dos aletas acercándose furiosamente en el mar: "De repente oí chapotear a mi lado"

Los hay que no se sienten muy cómodos nadando o navegando en mar abierto por el miedo a las grandes masas de agua, la llamada talasofobia. Sin embargo, los apasionados de la fauna aérea y marítima no temen a nada con tal de poder grabar a los especímenes que más les interesan. No temen nada menos cuando parece que alguien les va a atacar.

Así le ha pasado a un internauta que subió a Reddit el vídeo que muestra el momento en el que estaba grabando el vuelo de un pelícano. Sin embargo, el ave no era lo que le asustó, sino más bien otros animales que se le acercaron.

"Estaba filmando un pelícano cuando, de repente, oí un chapoteo a mi lado", escribió el usuario junto a su vídeo. Y es que la grabación es espeluznante, ya que es posible que casi le diera un ataque cardíaco al cámara.

Al oír el agua moverse, giró la cámara y vio dos aletas acercándose ferozmente. El terror que pudo sentir al pensar que eran tiburones podría haberle causado un infarto, pero lo cierto es que rápidamente se dio cuenta de que eran delfines y empezó a reírse.

"Eso fue una locura", dijo el cámara después de que ambos mamíferos cambiaran su trayectoria y se marcharan.