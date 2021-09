'Viejos Gays', los cuatro ancianos homosexuales que triunfan en TikTok con sus 'challenges' virales

Más de dos millones de personas son testigo de la vida de Bill, Jessay, Robert y Mick, pues estos cuatro ancianos triunfan en TikTok con su cuenta Old Gays (Viejos Gays).

Con la naturalidad y el desenfado que los caracteriza, estos cuatro hombres no dudan en responder a todo tipo de cuestiones e incluso animarse a hacer challenges virales con los que hablan un poco de su pasado como personas LGTBI que vivieron en otra época.

"¿Cuál es la canción más gay que has escuchado?", les preguntaron en un vídeo que alcanzó los 2.5 millones de visualizaciones. Respect, de Aretha Franklin, YMCA, de Village People, I Will Survive, de Gloria Gaynor, y todos los temas de Tiny Tim son las respuestas que dieron.

Recientemente, Old Gays se han hecho virales porque han protagonizado un original reto que los tiktokers usan para bailar el tema The Magic Bomb (Questions I Get Asked) mientras responden a preguntas.

En este vídeo han desvelado que su cuenta se llama Viejos Gays porque son "viejos y gays", han mostrado cómo eran de jóvenes y han contestado con ironía a una pregunta sobre si alguno era pareja. "Cualquier cosa es posible", respondieron a la última pregunta mientras se daban un beso.

También se animan a opinar sobre algunos temas de actualidad, como la llamada "cultura de la cancelación en las redes", o sobre artistas modernos como Rihanna, Billie Eilish o BTS.