La original parodia de un 'tiktoker' que deja claro por qué es importante usar mascarilla aunque se esté vacunado

"Cómo puedes coger la Covid-19 incluso si estás vacunado" se titula el vídeo que se ha viralizado en Twitter, y es que está triunfando por la original interpretación de esta situación con una dramática historia detrás.

Aunque aún se mantienen algunas medidas de prevención, hay personas que creen que por estar vacunado ya no pueden contagiarse y pueden saltarse estas normas. Sin embargo, no es así, especialmente por las nuevas variantes que están surgiendo.

Por ello, si la información aportada por medios de comunicación no es suficiente, Vick Krishna tiene la solución: hacer entender cómo funciona el virus con una historia muy cinematográfica.

Este actor y director afincado en Nueva York ha creado un dramático corto con tres personajes: la variante Delta de coronavirus, los anticuerpos y el sistema inmunológico.

El sistema inmunológico le pide a los anticuerpos que busquen y destruyan a una persona con tenedores de cuatro puntas en las manos. Sin embargo, al encontrar a la variante Delta se dan cuenta de que sus cubiertos no son como los que buscan, sino que lleva una cuchara que termina en cuatro puntas de tenedor.

Los anticuerpos creen que se han equivocado y no lo eliminan, sin darse cuenta de su error. Después el virus empieza a infectar el cuerpo, haciendo que el sistema inmunológico se dé cuenta y actúe, destruyéndolos por sus propios medios.

Todo parece haberse solucionado al eliminar a todas las partes de la variante Delta que había en el cuerpo, pero ya es tarde, pues algunas se han escapado y han infectado a otras personas.

"Ya me he expandido y he salido del cuerpo para infectar a otra persona que no lleve mascarilla, o incluso que no se haya vacunado. Esa es la verdadera variante Delta de la que te tienes que preocupar", dice el actor. "Quién sabe, quizá me haga más fuerte la próxima vez".

La escena termina con un chico que decide marcharse de casa sin mascarilla alegando que ya se ha vacunado, algo que, como ha dejado claro Vick Krishna en su recreación, no es lo mejor para prevenir la expansión del virus.