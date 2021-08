El bebé más prematuro del mundo cumple un año y aprende a gatear

Richard Hutchinson nació en el verano de 2020 tras una gestación de solo 21 semanas, convirtiéndose en el bebé más prematuro de la historia. Pesaba solo 340 gramos. Contra todo pronóstico, sobrevivió y así es su vida un año después en su casa de Somerset (Wisconsin, Estados Unidos): ha llegado a su primer cumpleaños y ha aprendido a gatear.

El niño pesó al nacer menos que una lata de refresco. Su mano era del tamaño de la yema del dedo de su madre, sus ojos estaban cerrados y sus vasos sanguíneos eran visibles a través de su piel.

Después de seis meses en el hospital, el pequeño luchador pudo finalmente volver a casa con sus orgullosos padres, Beth y Rick Hutchinson, de 36 y 40 años. Ahora que acaba de cumplir su primer año, ha recibido la declaración del Libro Guinness de los Récords como el bebé nacido más prematuramente que ha sobrevivido.

Beth, que no termina de creérselo, comentaba en su entrevista que era tan pequeño que cabía "en la mano" de su marido. Ahora disfruta junto a su hijo mientras crece sano y experimenta sus primeros juegos: "Desde que estamos en casa no ha parado. Nos tiene a los dos envueltos en su dedo, le encanta jugar".

"Me encanta ser madre. Es algo que siempre he querido hacer y soy la mayor de cinco hijos, así que me encantan los niños y he ayudado a mis hermanas a criar a sus hijos", se ha sincerado, orgullosa de tener a su pequeño en casa.

Tal y como sus padres confirman, "su desarrollo es asombroso y básicamente va por buen camino". El 5 de junio de este año, la familia de tres miembros celebró el primer cumpleaños de Richard con tarta y helado.