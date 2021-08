Mia, la perrita de un solo ojo a la que nadie quería, encuentra al fin un hogar

Cuando tienen algún problema estético o de salud, la adopción de perros suele reducirse mucho más que en otros animales, pero siempre hay quien los rescata y les da todo el amor que se merecen.

Así le ha pasado a Mia, una perrita de un solo ojo a la que nadie quería adoptar en su centro de acogida por "ser fea" y que ahora ha encontrado un hogar en el que ser feliz y donde la quieren.

La perra, de seis años, fue abandonada en una perrera de Long Island, Nueva York (EE UU), con varios signos de haber sufrido maltrato animal, ya que aparte de no contar con un ojo tenía muchas heridas.

Todo cambió cuando Mia conoció a Moira Horan: su encuentro fue un amor a primera vista. Tal fue el calvario que pasó el refugio en su misión de que Mia fuese adoptada que Horan pudo conseguir a la perra sin tener que pagar ninguna cuota de adopción.

Una adopción que fue inesperada para su dueña, ya que tal y como ella afirma tenía otra idea en la cabeza: "Fui a este refugio con la intención de adoptar un cachorro".

"Era la única perra que llevaba un collar rojo, y el rojo es mi color favorito. No me ladró. Solo me miró y me enamoré. Miré la información publicada en su recinto y vi que se llamaba Mia, que es una de cada dos letras de mi nombre, y supe que tenía que llevármela a casa", confiesa la mujer.

Un amor a primera vista que se demuestra en los vídeos que Horan publica en sus redes sociales, en los que se ve al animal pasear, correr con otro perros y jugar con su dueña.

"Lo mejor de Mia es el amor incondicional, tener a alguien que siempre se emociona al verte, y la felicidad que ha añadido a mi vida. En algunos de mis peores momentos, ella me da una razón para seguir adelante. Y es tan fácil de querer", relata Moira Horan emocionada por la decisión de adoptar a esta perrita.