Un 'youtuber' estadounidense aprende a conducir por Reino Unido y confiesa estar "aterrorizado" en las rotondas

Max Schlienger, un youtuber de California (EE.UU) de 35 años, lleva viviendo en Edimburgo (Reino Unido) desde 2020 y, aunque ya se está acostumbrando a la nueva cultura y el nuevo acento, confiesa estar aún aterrorizado y confuso a la hora de conducir por las carreteras británicas.

Lo ha contado en un divertido vídeo de su canal, dónde publica a menudo contenido bajo el nombre "La guía americana sobre Gran Bretaña", para mostrar a sus compatriotas como de diferente es vivir al otro lado del charco. En esta ocasión, ha querido dedicar un episodio entero a las complicadas normas de conducción.

No es un secreto que conducir en Estados Unidos es sencillo: amplias carreteras, señales muy obvias y muy pocas intersecciones. Él mismo lo reconoce y por eso manifiesta que las reglas británicas le producen respeto.

Más allá de conducir por el lado contrario y las señales inexplicables, hay algo que le asusta hasta el punto de no querer conducir: las rotondas, esas intersecciones circulares que ayudan a regular el tráfico pero cuyas normas hace falta conocer bien para poder sobrevivir en ellas.

Algo que en teoría parece simple pero que en la práctica no todos hacen correctamente es entrar y salir de las rotondas. La Guardia Civil compartió un vídeo en su cuenta de Twitter en la que explica a los conductores cómo entrar y salir correctamente de las glorietas. La Guardia Civil explica cómo entrar y salir de las rotondas correctamente.

Schlienger confiesa no haber sido capaz de aprender aún "la etiqueta británica" para navegar los carriles. Y no es de extrañar, pues los estadounidenses no tienen rotondas y cuando las usan solo saben crean el caos.

"Si tienes que decidir entre cortarle el camino a un coche o salir de la rotonda: acepta tu destino", aconseja el vídeo, mostrando como dar vueltas en bucle es la única solución posible.