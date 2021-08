Un grupo de personas que pescaban en un humedal de Florida descubrieron que un enorme caimán estaba sumergido a pocos metros de la orilla en la que se encontraban. El momento fue grabado y subido a TikTok, donde la gente ha reaccionado aterrada.

El vídeo lo publicó un usuario llamado CapeCoralJade la semana pasada, y desde entonces ha acumulado más de 24 millones de reproducciones. Según el post, el incidente ocurrió en los Everglades de Florida, una zona pantanosa donde se sabe que viven los caimanes.

El vídeo comienza con un hombre de pie cerca de la orilla que utiliza un cebo para intentar pescar un pez, concretamente un gar que, según informa Fox News, es una especie que habita en las aguas pantanosas de Estados Unidos.

Mientras la cámara seguía filmando, alguien comentó que el pez parecía haber desaparecido. Entonces, la persona que grababa se percató de una forma en el agua: el animal, a varios metros de ellos y camuflado por el agua turbia, también intentaba dar caza al gar.

El grupo comenzó a distanciarse y el caimán se situó tranquilamente antes de levantar lentamente la cabeza fuera del agua. La mayoría de los usuarios ha bromeado en la publicación sobre el caimán esperando a que alguien se caiga, mientras que otros presumen de haber localizado al animal escabulléndose por el musgo antes de la persona que grababa.

"El cocodrilo: si no me muevo no se me ve", ha comentado un usuario. "El cocodrilo después de asomarse: buenas tardes, grupo", ha añadido otro. Muchos han señalado que, por eso, es importante tener cuidado cerca de la orilla del agua en zonas como Florida.