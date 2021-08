Las trastadas entre los jóvenes son algo muy común. Cada familia las afronta de una manera, hay quien castiga a sus hijos y hay quienes optan por una vía más divertida e, incluso, más eficaz.

Es lo que ha hecho un padre cuando se percató de que su hijo se escapaba de casa por la ventana con sus amigos para luego regresar todos juntos de nuevo. Entonces, se le ocurrió una idea. Para que su trampa funcionase, el hombre contó, además, con la ayuda de Alexa, el altavoz inteligente de Amazon.

El plan consistía en colocar unas cámaras con sensor de movimiento vinculadas a las luces de la sala por donde entraría su hijo; además, programó un mensaje en el altavoz para cuando esto ocurriese.

Una trampa que ha quedado grabada y se ha vuelto viral en TikTok. En el vídeo se puede observar cómo el joven trepa por la ventana con sus amigos y, segundos después, las luces se encienden y Alexa transmite el mensaje.

"Hola, Jesse. La próxima vez solo di que quieres salir para no tener que trepar por una ventana con todos tus amigos. Espero que te hayas divertido, hayas estado a salvo y no te hayas cagado cuando he empezado a hablar. Puedo volverme viral en TikTok con esto. Gracias por el contenido", se le escucha decir en inglés al altavoz.

Tras el susto inicial, Jesse y sus amigos aguantan la risa como pueden mientras el joven se percata de la cámara y maldice a su padre para luego decir en tono de broma: "Te quiero, pero que te den".

Como si de una premonición se tratase, la grabación ha alcanzado más de 13 millones de visitas, casi 4 millones de 'me gusta' y miles de comentarios de otros usuarios alabando el buen humor del padre.