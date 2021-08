La batalla de dos pasajeros por abrir y cerrar la persiana de la ventanilla de un avión

Muchas veces volar en avión puede ser una auténtica odisea y las anécdotas que uno puede contar podrían ser perfectamente sacadas de alguna película de comedia.

De hecho, algo parecido le ocurrió recientemente a un pasajero que, en su intento de disfrutar de las vistas desde el avión, se vio obligado a discutir con la pasajera que tenía delante, pues le estaba privando de ese momento de placer por querer la ventanilla.

Esto derivó en una pelea pasivo agresiva entre ambos pasajeros, ya que uno quería la ventana abierta y la otra cerrada. El protagonista pudo ser capaz de grabar el momento en vídeo y subirlo a TikTok.

En la grabación se puede observar cómo la pelea cada vez se tensa más, incluso ambos llegan a darse levemente en las manos. Una batalla con la que el usuario de la red social abría un debate: "¿De quién es la ventanilla?".

El vídeo ya cuenta con más de 5 millones de visitas y casi 700.000 'me gusta', además de miles de comentarios en los que el resto de usuarios ha dado su opinión acerca del debate.

Mensajes como "si tienes que girarte hacia atrás, definitivamente no es tu ventana" o "no consigas un asiento junto a la ventana si no la quieres" son algunos de los que se pueden leer a favor del protagonista.