Un extraño huevo crece en el techo de una casa y aterra a las redes: "Llama a los Cazafantasmas inmediatamente"

Una mujer ha encontrado un "huevo" que había aparecido en su nueva casa y ha publicado la foto para preguntar a los usuarios qué creían que era. La imagen ha desconcertado en redes y, entre las sugerencias, han aconsejado que no lo tocara. Sin embargo, resultó ser solo una "espuma" que salía del techo.

Amy, madre de tres hijos, compartió en la popular página de Facebook Family Lowdown Tips & Ideas una instantánea de un extraño objeto en forma de huevo que sobresalía del tejado. "Esto está dentro del armario del hijo de mi amiga", añadió un conocido de Amy también por redes.

Tal y como informa el Daily Star, la familia acababa de mudarse a la casa, por lo que no sabían si llevaba allí un tiempo o había crecido rápidamente. "No saben si siempre ha estado ahí y nunca lo han visto", concretaba el amigo.

"¿Alguien tiene alguna idea de lo que es? ¿Qué deberían hacer?", fue la pregunta que invitó a los internautas a sugerir varias ideas al respecto. Entre las respuestas, algunas apuntaban a que podía tratarse de un nido de arañas y aconsejaban que lo aspirara.

"Oh, diablos, no. Yo no tocaría eso y punto. Llama a los Cazafantasmas inmediatamente", ha bromeado otro usuario. Algunos, por otro lado, se han remontado épocas atrás: "Si esto fuera hace mil millones de años, diría que tenemos un huevo de dinosaurio entre las manos".

Otros añadían que preparasen "un traje de riesgo biológico, un spray para insectos, alguna forma de fuego, pincharla y a ver qué pasa", animando a liberar esa incógnita.

Finalmente, Amy hizo que su suegro visitara la casa para inspeccionar el "huevo" y descubrió que la realidad, esta vez, no superaba a la ficción que muchos planteaban: el huevo era simplemente "espuma expansiva" del techo de la casa.

"¿Está mal que esté un poco decepcionado? Tenía tantas ganas de algo emocionante", bromeó uno. Otro añadía: "¡Bueno, esto ha sido un anticlímax!". Aunque todo quedara en una anécdota común, Amy, al menos, podrá descansar tranquila.