La influencer Verdeliss anunció este jueves que está embarazada de su octavo hijo. "Efectivamente, hay un bebé creciendo en mi interior y no sabría deciros si ha sido fácil o no guardar el secreto", escribió en su último post en Instagram, desatando, así, una oleada de reacciones en las redes sociales.

La exconcursante de GH VIP se dio a conocer en YouTube en 2008, año en el que empezó a publicar contenidos junto a su marido y sus hijos. De aquello han pasado ya 13 años, tiempo en el que su familia no ha parado de crecer. Por ello, no es de extrañar que los usuarios se hayan quedado anonadados ante la llegada de un nuevo miembro entre los suyos.

La youtuber, cuyo nombre real es Estefanía Unzu, explicó que su octavo embarazo no había sido como los anteriores: "¡Esta vez, todo ha sido tan diferente! Me he debatido entre proclamar a los cuatro vientos nuestra felicidad o seguir amparados en esa preciosa burbuja donde sólo nuestros más íntimos conocían la noticia… donde solo existía cariño e ilusión compartida (gracias a toda nuestra familia y amigos por ser tan 'confidenciales' jeje). Donde si nadie más lo sabía, a nadie más otorgábamos el poder de hacernos daño".

No obstante, el anuncio tenía que llegar tarde o temprano y, con él, los mensajes de enhorabuena de sus seguidores, así como tambien los comentarios de sorpresa y, por supuesto, los habituales memes. De hecho, la influencer, de 36 años, se convirtió en trending topic en Twitter en la noche de este jueves, cuando se pudieron ver divertidos vídeos virales que bromeaban sobre la noticia.

