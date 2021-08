La sorprendente respuesta que un bebé le da a su madre cuando le pide que pronuncie palabras complicadas

Un niño que suele practicar con su madre la pronunciación de palabras complicadas se ha hecho viral en TikTok después de que esta le pidiera que dijera el sustantivo "otorrinolaringólogo". Sin embargo, lejos de pronunciar dicho término, el pequeño se limitó a decir una breve e inesperada frase: "No mames...".

El pequeño Max, que ha ido repitiendo con dulzura palabras como "peripecias", "licuadora" u "ornitorrinco", reaccionó al instante en cuanto su madre le pidió una palabra que se salía de su repertorio.

Sin llegar a pronunciar "otorrinolaringólogo", el bebé respondió con soltura y sin alterarse: "No mames". Al escuchar esta reacción, la mujer únicamente le respondió al niño diciéndole "¡Max!". Después, el menor siguió pronunciando más palabras.

El video, subido a TikTok por Ana Karina Martínez, cuenta con 220 mil likes y más de dos mil comentarios. Los usuarios han reído la gracia a su respuesta y han aplaudido la inteligencia del pequeño.

"Ese Max es un crack, pero el no mames fue épico" han comentado. "Mi mamá no me hubiera dicho Maaax, me hubiera hecho maxticar polvo", ha bromeado otro.

La madre de este pequeño suele subir varios vídeos protagonizados por él en su cuenta, donde muestra el proceso de educación que está llevando con su hijo para cosas cotidianas: desde la pronunciación con un "desafío de palabras", hasta nombrar animales o las distintas partes del cuerpo.