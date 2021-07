La elegante pelea (¿o danza?) entre dos cervatillas

En un rancho en Austin, Texas una cámara de seguridad ha recogido la divertida y elegante pelea por comida de dos cervatillas. Gay McMillan, el dueño de la propiedad, ha compartido las imágenes que descubrió por casualidad.

En el video se puede observar cómo una de las ciervas está comiendo cuando aparece otra y, aunque ambas tienen espacio para comer del mismo espacio, las dos se elevan sobre sus patas traseras para pelear.

Casi como si estuvieran bailando, las cervatillas mueven las patas superiores con la intención de golpear a la otra. Finalmente chocan y tras un par de encontronazos, una de ellas sale huyendo.

McMillan cuenta que es habitual en su familia dejar comida para los animales, normalmente maíz o manzanas pasadas. Por eso no comprende el motivo de la pelea. "Son ciervos bien alimentados, así que no sé por qué sienten la necesidad de pelearse por ello. Hay unos seis kilos más de maíz que pueden comer, pero son animales y no piensan en provisiones, sino en 'quiero ese maíz de ahí'".

El día de la pelea los McMillan se encontraban casualmente reunidos al rededor de la cámara de seguridad, que tienen precisamente instalada para poder avistar los animales desde su casa.

"Fue algo muy bonito lo que pasó", han contado. "Estábamos allí por casualidad, de lo contrario probablemente nunca lo habríamos visto en nuestras cámaras".

"Hay un arroyo que rodea nuestra propiedad y los ciervos suben y bajan por él", han explicado. Para ellos es habitual avistar a los animales y aseguran que no es la primera vez que los ven enzarzarse con sus patas en alto.

Sin embargo, lo que le sorprendió de estas imágenes es que eran dos hembras pues lo normal es ver a los machos peleándose. Y sobre todo, la curiosa posición en la que se han enfrentado que a McMillan le ha recordado a "extraterrestes".