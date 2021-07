La hilarante pelea de Inés Hernard contra una cucaracha que se encuentra en su terraza: "Tengo un profundísimo terror"

Aunque nadie siente adoración por las cucarachas, hay algunas personas que experimentan verdadero terror cuando se cruzan con estos pequeños insectos negros. La influencer Inés Hernand es una de ellas.

La cómica, muy activa siempre en sus historias de Instagram, ha mostrado la fobia que siente hacia las cucarachas en una serie de hilarantes vídeos dónde intenta matar a una "homicida", como ella lo describe, que está a punto de entrar en su casa. "Va a asustarme, apabullarme, hacer que salga corriendo de casa. Va a proceder a la ocupación", cuenta a la cámara.

Más allá de los divertidos insultos, Hernand asegura estar aterrada porque estar sola en su domicilio y tiene que hacer frente al peligro sin ayuda. Su única asistencia es un spray anticucarachas que no consigue mover al insecto.

Sin duda, la parte más hilarante de esta pelea a muerte es la estrategia de Inés de "conocer al enemigo" con "diez curiosidades sobre las cucarachas" que no la dejan nada tranquila.

¿Ineshernand es la persona más graciosa de españa? pues claramente pic.twitter.com/NKDRwcI8w3 — mery ミ☆🥇 (@shesaidwoww) July 26, 2021

La lista incluye: "son caníbales", "tienen mas de 300.000 millones de años", "pueden pasar por cualquier recoveco" o "pueden sobrevivir una semana sin cabeza". La youtuber las califica de "zombis" y comenta que las cucarachas de Barcelona vuelan "como un ave fénix".

Aunque sin duda la característica más preocupante es que "pueden aguantar la respiración durante 40 minutos". La influencer se pone cómicamente en la peor situación posible y asegura que "en diez minutos va a entrar con un cuchillo y va a matarme" pues si no está respirando, el spray no habrá funcionado.

Hernand confirma que la cucaracha sigue viva y declara que tendría que haberse ido con el "equipo de natación de Mireia Belmonte, por todo lo que está aguantando la respiración". Algo que ha provocado muchos memes en Twitter.

La cucaracha del equipo de Mireia Belmonte que mencionaba Inés Hernand https://t.co/kV6w6nwZmk — Doctor (@DoctorGangTV) July 27, 2021

Una segunda marca de spray no consigue matar tampoco al bicho sino que da la sensación de que la está "barnizando". "Ambas estamos intoxicadas", cuenta enfadada después de varios intentos de despegarla de la pared. "Sigue ahí y se niega a pagar la mitad del alquiler".

Al final del día nadie ha conseguido que la cucaracha abandone su posición en la terraza de Inés y esta comienza a tener remordimientos: "He tenido una reflexión adulta, soy una homicida y me siento fatal". Gasear a un pequeño animal que pesa 3 gramos no le ha parecido una buena manera de sobrellevar la situación.