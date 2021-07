La muerte del duque de Edimburgo el pasado mes de abril conmocionó a todo Reino Unido y a parte del resto del mundo, por lo que la casa real británica no ha dejado de recibir muestras de cariño por la triste pérdida del príncipe Felipe a los 99 años.

Entre ellos está Honor Morrison, una tiktoker británica que decidió pintar un cuadro del duque y lo enseñó en un vídeo pidiendo a la gente que "no se riera" de su obra. "Ahora no sé qué hacer con él y es muy espeluznante porque parece que me está mirando", dijo entre risas.

Esta joven de 23 años colocó el retrato en el salón de su casa familiar en St Albans (Hertfordshire, Inglaterra), pero su aspecto la perturbaba más que encantaba. Por ello, se decidió a cometer una locura: lo iba a mandar al Palacio de Buckingham.

Tras miles de visitas y likes en sus vídeos, Honor continuó mostrado el proceso de cómo empaquetaba el lienzo y escribía una carta para poder enviarlo. "¿Por qué estoy tan nerviosa?", se preguntó, demostrando que no confiaba en que tuviera resultado.

Pero, semanas después, la tiktoker no salía de su asombro al ver no solo que el retrato había llegado, sino que había recibido una respuesta de la casa real con una carta firmada por Susan Hussey, la dama de compañía de la reina Isabel II.

El sobre, con el sello del Palacio de Buckingham, contenía una tarjeta con una foto del duque de Edimburgo en el que agradecía la muestra de cariño y una misiva en la que ponía: "Querida Morrison, la reina quiere que te dé las gracias por tu mensaje de simpatía y por tu encantador retrato".