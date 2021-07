Un hombre de 37 años despierta creyendo que tiene 16 y sin recuerdos de sus últimos 20 años de vida

Se llama amnesia global transitoria y suele desaparecer al poco tiempo, pero no fue así en el caso de Daniel Porter, un hombre de 37 años de Texas (EE UU) que se despertó una mañana pensando que aún era un adolescente de 16 años.

El momento fue traumático, pues el hombre dormía junto a su esposa, a la que no reconoció, entrando en pánico al pensar que había pasado la noche con una mujer desconocida o que había sido secuestrado.

Y es que en la cabeza de Porter volvía a ser un adolescente de 16 años y no tenía ni un solo recuerdo de sus últimos 20 años de vida, lo que incluía haber olvidado a su mujer, a su hija de 10 años e incluso su propio aspecto.

"Se despertó una mañana y simplemente no tenía idea de quién era yo ni dónde estaba. Estaba muy confundido. Me di cuenta de que no reconoció la habitación", dijo su esposa Ruth . "Pensó que estaba borracho y se había ido a casa con una mujer o que lo habían secuestrado. Podía verlo buscando una ruta de escape", contaba la esposa.

Su esposa tuvo que calmarlo y explicarle que ella era su esposa y que no había sido secuestrado por un extraño. Los padres de Porter, que viven en la misma casa, ayudaron a tranquilizarle, pues al mirarse al espejo veía a un "hombre viejo y gordo", cuando esperaba ver su yo de hacía 20 años.

Los médicos diagnosticaron a Daniel Porter con amnesia global transitoria, pero su memoria aún no ha regresado. Ni siquiera recuerda sus estudios de otorrinolaringología, por lo que ha tenido que dejar su trabajo, incapaz de acceder a esos conocimientos o experiencia. También han cambiado sus gustos y sus hábitos, pues tiene los mismos que cuando era joven y no los adquiridos después.

Los facultativos creen que la amnesia está provocada sospechan por un trastorno de estrés emocional pues en 2020 el hombre sufrió en poco tiempo la pérdida de su trabajo, la ruina económica, una lesión severa en la espalda y la venta de su casa para hacer frente a las deudas.

El mes que se mudaron a la casa de sus padres para "volver a poner los pies en el suelo" comenzó a tener ataques epilépticos y después, esta amnesia.

"Tienes que volver a conocerme. Ya no soy quien solía ser", uno de los post de Daniel Porter en Facebook.

Su esposa y su familia siguen trabajando día a día para tratar de que recupere la memoria, presentándole a amigos o hablándole de los 20 años que no recuerda, pero se desconoce si alguna vez recordará de nuevo.