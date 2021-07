El adorable vídeo de 39 perros saltando a una piscina para refrescarse en un día de calor

Muchas veces los dueños de las mascotas no pueden hacerse cargo de ellas durante el día debido a su trabajo y otras obligaciones por ello, desde hace varios años, especialistas en animales han creado guarderías adaptadas para los amigos peludos.

Los centros de día para perros son los que están a la cabeza, como el centro Lucky Puppy en Michigan, se ha dado a conocer gracias a un vídeo de sus perros pasando un buen día en la piscina.

En la grabación se puede ver un grupo de casi 40 perros dándose un buen chapuzón. Brenda Langley, fundadora y cuidadora de este centro ha comentado que sus momentos preferidos con los perros son, precisamente, los de la piscina.

"Me encanta el momento de la piscina con los perros, no hay nada mejor que verles empapados y disfrutar de la vida. Tenemos una piscina porque crecí con una de ellas en casa y pensé que todo el mundo debería poder disfrutar de una", ha comentado la cuidadora.

Además Brenda recordó que cuando empezó el proyecto de esta guardería para perros ella tenía su propia piscina en la que siempre se metían sus "pequeños", por ello, tras hacer un par de reformas, decidió crear una especialmente para ellos.

"Cuando la piscina se construyó tenía a los perros en mente, pero cualquiera puede hacer uso de ella porque supe que a ellos no les iba a importar compartirla. Es algo que me llena el corazón de amor y gratitud. No hay nada mejor", confesó la fundadora.