Dependientes, esteticistas, limpiadores, comerciales, responsables de mantenimiento y demás trabajadores del centro comercial Plaza Mayor, en Málaga, protagonizaron en Navidad un curioso e hilarante videoclip para Navidad. Este tema los hizo virales a nivel nacional, pero ahora han decidido repetir su 'éxito' con un spot veraniego.

Al ritmo de All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey, los empleados de este centro comercial hicieron lo que pudieron para cantar y sincronizarse con la letra de este mítico villancico. Ahora, se han animado a adaptar Dime Sofía de Álvaro Soler pero componiendo su propia letra y coreografiando un baile.

El resultado ha sido una canción tan extraña como para hacerse viral, al más puro estilo el videoclip del IES Antonio Mendoza o el anuncio de Desantranques Jaén, el Plaza Mayor ha conseguido que se hable de ellos gracias a una melodía pegadiza -cantada con una debatible entonación- y un baile divertido -hecho con mejor o peor ritmo y sincronización-.

"Porque los días en Plaza Mayor hacen ver que la vida es pura emoción. Porque la brisa malagueña me habla de días felices, amor y sol", dice la letra del videoclip veraniego mientras los trabajadores de tiendas de móviles, de ropa, de tecnología o talleres mecánicos hacen de bailarines y cantantes.