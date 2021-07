Una carta del Ratoncito Pérez a una niña se hace viral: "Te recomendamos que utilices la técnica del cepillado dental"

La visita del Ratoncito Pérez se espera con ansia por los más pequeños de la casa, pero no siempre trae buenas noticias. A veces tiene que escribirle cartas a los niños y niñas explicándoles la razón por la que no se ha podido llevar algún diente.

Elisa esperaba con ansias su regalo por uno de sus dientes, pero descubrió que el Sr. Pérez no pudo llevárselo: "Hoy quiero disculparme por no llevarme tu diente, fue analizado por el equipo de expertos y no pasó la prueba debido a la falta de atención y cuidado".

"Encontramos restos de sobritas, de espagueti y cereales, en esta ocasión no será posible realizar el pago. Te recomendamos lavarte los dientes 3 veces al día y que utilices la técnica de cepillado dental. Espero volver pronto, Elisa", explicó amablemente el Ratoncito Pérez.

Una carta que se ha hecho viral entre los usuarios de Twitter, quienes han tenido todo tipo de opiniones, aunque la mayoría ha coincidido en que no haber dejado premio a la pequeña no ha sido la mejor opción.

Un gesto que los internautas han llegado a calificar de cruel, incluso el conocido cómico Luis Piedrahita ha reaccionado a la carta con un tuit: "El resto de la historia la conocéis: Trauma profundo, desapego, evasión inhalando pegamento escolar, relaciones tóxicas para castigar a sus padres y a los 45 otra carta del Sr. Pérez diciendo que no puede recoger sus dientes por tener restos de heroína, cocaína y metanfetamina".

Otro usuario denunciaba la crueldad de la carta y el posible trauma que le podría crear a la pequeña: "Eso no se hace (...) puede convertir a la criatura en un psicópata de libro".

Mientras que, en contraposición, otro perfil defendía la carta escrita por el Ratoncito: "(...) Más de una vez me quedé sin regalo por portarme mal y recuerdo una infancia feliz".

Un texto que, sin duda, ha causado mucho revuelo por la red social, por lo que el Sr. Pérez, seguramente se piense dos veces que escribir en la próxima carta a Elisa.