Cinco Vans que no hay que perderse en las Rebajas

Las esperadas Rebajas Vans para este 2021 no han defraudado a nadie y están dejando algunas de las mejores oportunidades que se van a poder ver durante todo el año para conseguir las deseadas zapatillas, mochilas y prendas de la marca.

Sobre todo si tenemos en cuenta que a los descuentos ya aplicados se puede añadir un código promocional Vans que permite sumar un 20% más de ahorro a los precios de la web.

Es el momento ideal para conseguir sneakers con un precio insuperable, pero ¿cuáles son las mejores oportunidades de las Rebajas de Vans? Estas son los más interesantes en colecciones muy distintas y con características muy diferentes.

Old Skool

Con colores pastel y un estilo elegante, estas Old Skool son una opción muy atractiva en las Rebajas. Vans

Un clásico que no deja de reinventarse con nuevos diseños como esta atractiva combinación de lila, gris, amararillo y rosa perfecta para el verano. Las Vans Old Skool destacan por su comodidad y fueron las primeras que llevaron la banda lateral. El cuello acolchado refuerza la comodidad y la puntera reforzada la durabilidad. Estas Old Skool son unas zapatillas coloridas, pero no escandalosas, que encajan muy bien con looks boho o casual o para dar un poco más de vitalidad a cualquier outfit.

Retro Cali Old Skool

Las Retro Cali son unas zapatillas de diseño clásico que pueden combinarse con todo tipo de outfits. Vans

Si buscas unas zapatillas clásicas que queden bien con todo y que aporten ese toque de elegancia que Vans da a sus modelos más reconocibles, estas Retro Cali Old Skool son perfectas para ti.

Son unas sneakers atemporales que agradecerás tener siempre a mano para salvarte en muchos momentos, tanto para ir a dar una vuelta como para ocasiones en las que necesitas un calzado cómodo, pero capaz de encajar también con looks más formales. El mejor precio se puede encontrar en las de color negro, pero hay muchos otros colores para elegir con grandes descuentos.

Patchwork Era

Estas Patchwork Era son una propuesta llena de color y aportan mucha originalidad y comodidad. Vans

En las antípodas de las Retro Cali están estas Patchwork Era. Originales, coloridas, alegres… estas zapatillas Vans para mujer son la propuesta ideal para las que quieren salirse de los caminos trillados y apostar por una imagen más desenfadada y diferente. Son unas zapatillas que no dejan indiferente y con personalidad que enamoran a primera vista. Unas sneakers diferentes que enamoran a primera vista.

Skate SK8-Hi

Estas SK8-Hi llegan con muchas mejoras en el diseño y con una figura y colores que las hacen muy atractivas. Vans

Muy elegantes y con una combinación de blanco roto y beige, que son dos colores neutros que están muy de moda y quedan muy bien tanto con cualquier estilo casual, estas Skate SK8-Hi son de las zapatillas más atractivas que se pueden encontrar en las Rebajas.

Pensadas para los skaters, estas Classic SK8-Hi han sido rediseñadas para reforzar aspectos como el ajuste y la transpiración, el agarre con un nuevo material para la suela o la amortiguación con las plantillas PopCush. También se ha trabajado en los refuerzos para que estas zapatillas Vans de lona para hombre sean tus favoritas durante mucho tiempo. Una gran opción tanto para el verano como para el invierno.

Anaheim Factory Old Skool 36 DX

El estilo retro de las Anaheim Factory llegan tanto a la gama cromática como a distintos detalles en las zapatillas. Vans

La colección Anaheim Factory es un homenaje de Vans a su primera fábrica y destaca por una gama cromática y detalles como el número de modelo original que le dan un aire retro con mucho encanto. Un buen ejemplo son estas zapatillas Vans para chica Anaheim Factory Old Skool 36 DX con un diseño vintage que las hace muy especiales y que están al 50% en las Rebajas.

Estas son cinco zapatillas muy atractivas que en las Rebajas se pueden encontrar con grandes descuentos y con la posibilidad de sumar aún más; pero hay muchas más propuestas, además de ropa, mochilas y accesorios, con fantásticos modelos y diseños en los que llevarse todo el estilo de Vans con un precio mucho mejor.