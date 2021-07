El hilarante vídeo viral de una vaca que indica el camino a un conductor: "Perdona, ¿para Bolonia?"

El orgullo no sirve para nada, así que si estás conduciendo y te has perdido, o no sabes muy bien qué carretera coger, es mejor que bajes la ventanilla y preguntes a cualquier transeúnte. Pero, ¿y si no hay nadie por los alrededores? Es igual, puedes pedir ayuda al ganado que pasta por allí, como le ha pasado a un conductor.

Dos hombres estaban en la carretera cuando se han topado con cuatro vacas caminando por el andén. En ese momento, el que iba al volante para el coche junto a ellas para hacer una broma, pero lo que no esperaba es que la vaca iba a reaccionar de esa manera.

El animal que iba delante se para y mira hacia el conductor. "Buenas tardes, perdona, ¿para Bolonia?", le pregunta el hombre refiriéndose a la playa de Tarifa, Cádiz. Sin cambiar ni un ápice su gesto, la vaca mira hacia detrás y levanta el hocico, como indicando la dirección.

Habías visto a las vacas retintas de Bolonia tumbadas en la playa, pero nunca las habías visto haciendo esto...#vacasconeducacion #razaretinta #Bolonia #paraísoandaluz pic.twitter.com/2GC1j1QrGs — Javier Benitez (@javiebenitez) July 14, 2021

"Para allá. Venga, gracias", le contesta el conductor entre risas. "Qué bueno, tío, olé tú, olé. Qué buena gente eres, vaquita", grita el copiloto sin poder dejar de reírse.

El vídeo lleva días difundiéndose por redes sociales alcanzando miles de reproducciones y reacciones, pues la vaca no solo demuestra un insólito comportamiento, quizá causado por la casualidad, sino que además triunfa en internet como una 'vaca muy buena gente'.