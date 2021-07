Hay quienes prefieren no complicarse la vida. Hacen una cosa detrás de la otra, con calma. Seguramente, entre estas personas están las que se escudan en la típica frase que todo el mundo ha escuchado alguna vez: "No soy capaz de hacer dos cosas a la vez". Sin embargo, algunos no se sienten representados con ella.

Un ejemplo de ello es Sunny Baik, una joven que dejó atónito al público durante una actuación en la Universidad de Florida, donde demostró que, pese a la dificultad que supone, es capaz de tocar el piano y la flauta al mismo tiempo.

El vídeo, que fue publicado por R/nextfuckinglevel en Reddit, iba acompañado de esta leyenda: "Su acompañante no apareció, así que está aquí tocando el piano y la flauta al mismo tiempo. Oh, mi señor, la leyenda misma: Sunny Baik".

Los usuarios aplaudieron la habilidad de la joven a la hora de tocar ambos instrumentos, aunque no todos se creyeron que su acompañante había faltado a la audición.

"El hecho de que la parte de piano se toque exclusivamente con una mano es increíblemente improbable en una pieza escrita para dos", reza una de las respuestas.

El vídeo tiene miles de 'me gusta' y decenas de elogios. "Es increíble esforzarse en cualquier cosa. Especialmente estos días. Es una cualidad que se pierde cada vez más", comentó una usuaria.