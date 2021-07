Un estudiante de moda lanza el corsé para hombres

Durante muchos siglos y hasta entrado el siglo XX, el corsé era una de las prendas femeninas por excelencia. Pero ahora, un estudiante de diseño quiere dar la vuelta a ese concepto y ha creado un corsé para hombres.

Tal y como recoge el Daily Mail, el diseñador es Zdenek Lusk, un joven checo de 22 años que estudia en la Universidad Trent de Nottingham. Y según este rotativo, su inspiración llegó en el gimnasio.

Lusk se dio cuenta de que muchos de los que iban al gimnasio buscaban conseguir "hombros grandes y cuadrados que se estrechan hasta la cintura". Con esta idea, confeccionó el corsé, que está hecho con cinta adhesiva con plástico cubierto de correas.

También cuenta con una banda elástica de palanca en la parte posterior, en lugar de los cordones tradicionales, lo que permite a los usuarios apretar o aflojar el corsé para crear la apariencia deseada.

Vista trasera del corsé de Zdenek Lusk. Nottingham Trent University

Según su creador, el corsé "empuja los hombros y crea una forma triangular. No hay ninguna razón por la que esta prenda no pueda ser apropiada para hombres. No se trata de que yo diga que todos los hombres deberían comenzar a usar ropa de mujer, ni mucho menos".

"Tampoco se trata simplemente de ayudar a los hombres a esconder sus barrigas cerveceras. Pero el corsé podría servir a los intereses de todos los hombres en la actualidad. Se trata de acentuar lo que ya está ahí y crear una prenda que mejore el aspecto que muchos hombres quieren", dijo el joven diseñador.

Vista delantera del corsé creado por Zdenek Lusk. Nottingham Trent University

"Hay todo un mundo que podemos explorar sin perder nuestra identidad como hombres. Creo que es bueno que la gente esté orgullosa de su masculinidad, pero se puede hacer de una manera más inteligente. Me gusta la idea de llevar el corsé en un estilo urbano con vaqueros y una chaqueta bomber, pero mi objetivo es crear un concepto para que los hombres lo usen individualmente de la manera que se sientan bien", dijo Lusk.

"Podrías usarlo en un club o salir a tomar algo, por ejemplo, en lugar de una camisa formal. Es más 'llevable' de lo que la gente espera y está diseñado para ser cómodo", dijo.

El trabajo de Zdenek Lusk se incluirá en la exhibición de verano de arte y diseño de la Nottingham Trent University.