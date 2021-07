Inunda de blanco tu armario este verano

El verano es una época repleta de fiestas y eventos. El sol broncea nuestra piel y aclara nuestro pelo y siempre un look que potencie nuestro bronceado será una apuesta perfecta.

Por ello, los tonos claros y sobre todo el banco es el color idóneo para lucir en verano. Existen, en realidad, muchísimas formas de hacerlo. Trajes, vestidos kidi o mini, pantalones combinados con tops o incluso monos que te harán brillar.

Si estas desenado inundar tu aramario de color blanco estas de enhorabuena. En este artículo te mostramos algunas de nuestras opciones favoritas que podrás, además, encontrar a un precio increible en la web de Shein. Si todavía tienes dudas, aquí encontrarás el impulso que te falta. Utiliza alguno de estos cupones Shein en junio y atrévete a ser la reina de la fiesta.

Vestidos de escándalo

Los vestidos largos son perfectos para el verano SheIn

Los vestidos largos son perfectos para esta época del año. Son frescos y elegantes a la vez que cómodos. Pero sobre todo son prendas versátiles que se pueden adaptar a cualquier ocasión de tu día, ya sea añadiendoles complementos o algún accesorio algo más especial.

Pañuelo de colores para aportar un toque de color en tus looks. SheIn

Por ejemplo, este pañuelo de colores en la cabeza, decorará tu look y le hará tener un aire algo más especial y desenfadado. Los pañuelos también se han convertido esta temporada en todo un must have, así que no dudes en invertir en tu diseño favorito y utilizarlo tanto en la cabeza, como en las muñecas, el cuello o decoranco algún bolso. ¡Es todo un acierto!

Vestidos fresquitos y perfectos para el día a día SheIn

Esta prenda de única pieza es un vestido fresquito y perfecto para el día a día. Combinado con unas sandalias y unas gafas de sol, te salvará de cualquier ocasión en la que no sepas muy bien qué ponerte. Además, su caída es fluida por lo que estiliza muchísimo la figura.

Elegancia y frescura en un look

Los trajes son increíblemente elegantes. Puede que al principio te resulte extraño un traje en color lanco, pero es todo un descubrimiento. Tanto en largo como en corto, se trata de una apuesta segura para triunfar.

Los trajes como pieza indispensable en tu armario este verano. SheIn

Este traje formado por un pantalón corto de tiro alto y una chaqueta larga de manga corta es muy elegante. Puedes combinarlo con un top y accesorios como pendientes, collares y anillos o también con alguna blusa algo más vaporosa.

En cambio, hay otras opciones como un traje chaqueta de pantalón y chaqueta larga con dibujo de rayas estampado, dice otra cosa. Es algo más especial, ideal para ocasiones más importantes, ya sean cenas o algún evento en especial.

Combínalo con un stiletto de color o unas sandalias más neutras en color nude, dorado o plateado, según tus gustos y añade también algún complemento del mismo color que el zapato. Un clutch sería perfecto para terminar este outfit que te quedará de escándalo.

Un clutch perfecto para terminar este outfit que te quedará de escándalo. SheIn

Por ejemplo, este en tonos dorados, que también está disponible en rosa, es pequeño y algo discreto, pero lo suficientemente llamativo como para que destaques en todos tus eventos. Es pequeño y compacto pero podrás guardar todos tus básicos.

Clásicos que no fallan

Este tipo de camisetas o tops, son tendencia esta temporada. Son ideales para combinar con un mom jean en color blanco o vaquero clarito y crear, así, un look desenfadado para cualquier día de la semana. También con una falda o un short de tiro alto.

Camisetas o tops, son super tendencia esta temporada SheIn

Por último, esta blusa es un fondo de armario perfecto. En color banco y con textura es ideal para combinar con pantalones fluidos y con cualquier tipo de jean, ya sea pitillo o de corte recto.

Esta blusa blanca es un fondo de armario perfecto SheIn

Aprovecha esta oportunidad y consigue prendas básicas pero que harán especial tu verano. Navega por la web de Shein y no dejes de triunfar.