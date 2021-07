Un inventor crea una máquina que transforma la cerveza en helado

En Illinois (Estados Unidos) han inventado una nueva manera de disfrutar de una cerveza, o cualquier bebida alcohólica, sin perder ningún grado de su contenido alcohólico. Bellow Cero cristaliza cualquier líquido y lo convierte en un helado blando en tan solo media hora, sin perder sus efectos.

Will Rogers ha sido el creador detrás de esta nueva máquina que, junto a WDS Dessert Stations, patentarán por al menos 6.000 dólares (5.000 euros aproximadamente).

En el proceso, la máquina degasifica la bebida introducida y elimina el dióxido de carbono. El resultado se mezcla con un gel, del que finalmente se obtendrá el helado. "Nos gusta decir que el gel abraza al propio alcohol y lo convierte en helado", explica Rogers.

"Al principio utilizábamos nitrógeno líquido para hacer Below Zero, pero ahora con las nuevas máquinas lo pones en un cucurucho y está listo para comer", asegura tras mucha investigación sobre el punto de congelación del alcohol.

Below Zero está aprobado por la FDA, el organismo encargado de aprobar los alimentos y medicamentos en Estados Unidos, y listo para vender en todas las cervecerías y heladerías. El helado está pasteurizado aunque, técnicamente, no se considera producto lácteo, pues la bebida original no contiene leche.

Los clientes podrán transformar desde una pinta hasta un mojito a helado y disfrutar de manera diferente del postre, que promete conservar intacto el alcohol del cóctel inicial.

Eso sí, hay que tener en cuenta que cuanto más alcohol, más tarda en fabricarse.