A pesar de los años, hay repetidos trucos de magia que siguen dejando con la boca abierta a quien lo ve. Pero, con las redes sociales, todo parece ponerse en duda a causa de la edición de vídeo y los efectos. Sin embargo, este tiktoker no se cansa de desmentir que sus vídeos no tienen trucos.

Light Skin Yogi es el usuario que, el pasado 14 de junio, subió un vídeo en el que se sentaba, cogía el volante, aceleraba y se ponía en marcha. Hasta ahí todo sería normal, de no ser porque no estaba en un coche, sino que estaba sentado en el suelo y no cogía nada.

Como si estuviera montado en un coche invisible, este tiktoker se desliza por el suelo como si lo hubiera arrancado, sin hacer movimientos extraños con sus extremidades o su trasero ni sin ningún extraño efecto en la cámara. ¿Cómo lo puede hacer?

No hay una aparente explicación a su técnica, que ha dejado sorprendidos a todos sus seguidores. De hecho, desde entonces, sus vídeos se han llenado de comentarios de incrédulos que le hacen diferentes peticiones: mueve algo del fondo -para comprobar que es real-, 'conduce' hacia la dirección contraria, hazlo en otra sala, en el exterior, con alguien a tu lado, de espaldas, con un vaso de agua en la mano...

Él las ha cumplido todas y, del mismo modo, se ha movido en su 'coche invisible' sin ningún problema. Muchas son las teorías que existen, pero solo él sabe la explicación real.