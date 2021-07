Los mejores memes del confinamiento de Mallorca: "Tomaaa Morenooo"

El macrobrote entre estudiantes asociado a viajes de fin de curso a Mallorca sumó este miércoles al menos 1.610 positivos en 11 Comunidades Autónomas: Madrid, Murcia, Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Comunidad Valenciana, Cataluña, Galicia y País Vasco, además de los que siguen en Baleares.

Cabe señalar que este miércoles el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Palma ha decidido no ratificar el confinamiento forzoso de parte de los jóvenes aislados en el hotel Palma Bellver por el macrobrote; en concreto, no ratifica el confinamiento de las personas que hayan dado negativo o a las que no se les ha practicado la prueba.

Según las cifras proporcionadas por el Govern, esto afectaría a 181 jóvenes aislados en el hotel puente. La resolución es ejecutiva y significa que estos 181 alumnos ya pueden abandonar el hotel. Otros 51 estudiantes alojados en este hotel sí habían dado positivo y deberán quedarse.

Una situación que se ha tornado algo surrealista por la reacción de los adolescentes, de sus padres y de otros tantos implicados. Y, de ella, obviamente, se han aprovechado los usuarios en las redes sociales para hacer humor en forma de divertidos memes que tienen que ver, muchos, con las pancartas que los chavales asomaban por los balcones de las habitaciones.

De los creadores de "Hotel en Mallorca" llegan "Los memes de Moreno".

Buenos días ☀️ pic.twitter.com/icNExSuADL — Manu LF (@Letrasquesemuev) July 1, 2021

Los viajes de fin de curso a Mallorca de los #MEMES no fueron organizados por los colegios, sino por los padres hace 7 meses (¡en plena 3ª ola!), adultos que creyeron estar creando un plan brillante y que ahora dicen no sé qué de secuestro y de habeas corpus. pic.twitter.com/SEveINCEWQ — ☮ zıʇɹo sɐlq ♋ (@pidemepareyes) June 29, 2021

El hotel de Mallorca pic.twitter.com/Ery3IDoIa5 — Señorita Pons (@Srta_Pons) June 29, 2021

Muy astuta esta adolescente confinada en el hotel de Mallorca aprovechando para confesarle a su madre algo que cara a cara no se atrevería.#MENES #secuestrados #meme #confinados pic.twitter.com/ETZszB053X — El Contestatarium (@Contestatarium) June 29, 2021