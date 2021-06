La sobrina pequeña del director James Gunn le trolea después de sacarle un donativo para su colegio

El director de cine James Gunn, conocido por haber trabajado en la saga de Guardianes de la galaxia, ha visto como su sobrina Grace, de nueve años, se burlaba de él después de haberle sacado dinero.

"Mi sobrina Grace me envió dos notas de agradecimiento por una donación que hice a su escuela. Una decía 'abrir primero' y otra 'abrir segunda'", explicaba el director en Instagram.

"La primera era un agradecimiento muy agradable". "Esta fue la segunda", añadía junto a una nota manuscrita por la pequeña.

"Al principio me preocupé seriamente de que mi sobrina mostrara signos tempranos de inestabilidad mental y luego me di cuenta de que se estaba quedando conmigo", reconocía Gunn.

Y es que la nota, en inglés, dice: "No eres ajeno al amor. Tú conoces las reglas y yo también".

"Un compromiso total es en lo que estoy pensando. No obtendrías esto de ningún otro chico. Solo quiero decirte como me siento, tengo que hacerte entender. Nunca te decepcionaré, nunca te abandonaré, ni saldré corriendo, nunca te haré llorar, nunca te diré adiós, nunca te mentiré y te haré daño".

Es posible que no se reconozca en castellano, pero es la letra de la canción Never Gonna Give You Up de Rick Astley.

Al desplegar la nota ponía: "Te pillé".

La relación de Gunn con su sobrina es muy cercana y con mucho sentido del humor. Grace interpretó a uno de los pequeños extraterrestres secundarios de la segunda parte de Guardianes de la galaxia.

En otra ocasión la madre de la niña le mostró a Gunn un dibujo de aquel día de rodaje y junto al mismo (donde había un elfo como operador de cámara) ponía: "Por fin llegó el momento de mi papel. Yo era una extraterrestre rosa. Mi tío es el director de la película. Él es muy divertido. Tengo cinco tíos y él es el más divertido".