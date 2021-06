Un 'influencer' británico se somete a más de 18 cirugías estéticas para parecerse a un cantante de BTS

El conocido influencer, Oli London se ha descrito en sus redes sociales como 'transracial' después de explicar que se siente coreano y quiere acercarse mucho más a su cultura.

"Me identifico con la comunidad coreana. Quizás ahora me acepten más porque tengo un aspecto más parecido. Tal vez la gente piense que soy de verdad coreano, lo que me hará muy feliz. Pueden ver cuánto amo su cultura. Este es el extremo al que he llegado porque amo mucho a Corea", ha contado en un vídeo colgado en Twitter.

El británico ha llegado a someterse a más de 18 cirugías estéticas entre ellas un estiramiento facial en la que incluía un levantamiento de cejas y una cirugía ocular para rasgar sus ojos.

En otro tuit, el joven también se mostraba contento por su parecido a su gran ídolo, Jimin, integrante de la boy band coreana, BTS. "Estoy seguro de que estará orgulloso de que ahora me parezca a él. Finalmente tengo los ojos coreanos de Jimin y son tan, tan hermosos. Estoy feliz con mi nuevo aspecto y no puedo esperar a ver los resultados finales cuando baje toda la hinchazón", se sinceró Oli.

Por todo ello el influencer se describe como 'transracial', un término que no a todos les ha gustado, ya que, a través de la misma plataforma, ha habido muchos usuarios que han hablado de racismo en estas acciones.