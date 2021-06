Una camarera de hotel revela que dio a luz a los 19 años sin saber que estaba embarazada

Sea buscado o no, los síntomas del embarazo suelen ser más que evidentes al pasar los meses y difíciles de pasar por alto en los últimos días antes de dar a luz. Pero no siempre, y ese es el caso de una camarera de hotel que ha contado su testimonio para apoyar a las madres jóvenes.

La australiana Prue Thomas tenía 19 años y trabajaba limpiando habitaciones en un hotel cuando en el año 2000 de repente sintió un gran dolor de espalda, algo que atribuyó a su trabajo, moviendo camas y muebles.

Se fue antes a casa ese día, pero el dolor no mejoró. "Me empezó a doler mucho el abdomen y comenzó a expandirse. Tuve tanto dolor y estaba tan hinchada que mi hermana llamó a mi madre, que a su vez llamó a una ambulancia", dijo.

Todas pensaron que el problema provenía del síndrome del intestino irritable, que ya le habían diagnosticado, pero en el hospital se reveló la verdad: estaba embarazada y había roto aguas. No sabía siquiera que estuviera embaraza.

A pesar de eso, dio a luz a una niña sana. Una hija que tuvo que cuidar sola, pues el padre no quiso saber nada del asunto y ni siquiera creyó la historia de la joven madre, que no dejó que aquello marcara su vida.

"He tenido que demostrar una y otra vez que puedo ser madre y trabajadora. He tenido y todavía tengo una gran carrera. También tengo una hija maravillosa, con la que he viajado por el mundo. No dejé que tener una niña a los 19 años 'arruinara' mi carrera o mi vida. Es posible que me haya tomado un poco más de tiempo de lograrlo y hubo momentos difíciles cuando ella era más joven, pero pude manejar esta situación", decía para animar a otras madres jóvenes en la web australiana MamaMia.