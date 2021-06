Basil, el perro que trabaja en una funeraria dando apoyo a familiares

Cualquiera que tenga un perro sabrá que estos animales tiene una habilidad asombrosa para saber cuándo pasa algo malo, pero para un Basil, un perro de raza beagle, no es solo una peculiaridad: es su trabajo.

Basil, que tiene 11 años, tiene un papel protagonista como 'acompañante de consuelo' en la funeraria Clive Pugh Funeral Directors en la localidad inglesa de Shrewsbury, sentado junto a familias que están en duelo cuando hacen planes para el funeral, acompañando a los dolientes a la capilla ardiente mientras visitan a sus seres queridos e incluso asistiendo a funerales en iglesias y crematorios.

Su dueña, Rosalinda, dice que tiene un sentido especial de lo que se necesita cuando las personas sufren la pérdida de un ser querido y, desde que ha trabajado como perro de terapia durante los últimos cinco años, ha ayudado a consolar a cientos de familias en duelo que atraviesan momentos difíciles.

Rosalinda explica: "Es comprensible que los seres humanos se sientan incómodos al lidiar con el dolor y la pérdida. Basil sigue el ejemplo de los perros de servicio que se utilizan a menudo en entornos de atención médica, como hospitales y hogares de ancianos".

"Si la gente viene con niños pequeños, Basil también ayuda a distraerlos para que puedan molestarlo mientras sus padres hacen los arreglos"

"Cuando las familias organizan el funeral de sus seres queridos, sus mentes tienden a estar en cualquier lado. Basil es muy perceptivo y parece saber que necesitan ser consolados y, como tal, se sienta a su lado para dejar que lo acaricien. Realmente puedes sentir la tensión al salir de la habitación", añade la propietaria del can.

Este tipo de apoyo es vital y las familias a menudo comentan lo útil que ha sido para ellos tener Basil. "Es un verdadero rompehielos. Saluda a las personas cuando llegan y automáticamente parece tranquilizarlas. Es casi normal para ellos poder acariciar a un perro. Si la gente viene con niños pequeños, él también ayuda a distraerlos para que puedan molestarlo mientras sus padres hacen los arreglos", dice Rosalinda.

"Él brinda a las familias amor y apoyo incondicional, así como una sutil distracción del dolor. Cuando alguien pierde a un ser querido, a veces parece que nada puede hacer que se sienta mejor. Es decir, hasta que reciba un abrazo de un perro de terapia. Esperamos que para aquellos que están sufriendo cuando vengan a nosotros, tener a Basil les haga sonreír, al menos por un momento. Es simplemente algo para aligerar la carga de ese viaje", añade la dueña del perro.

"Los beagles son más conocidos por su capacidad olfativa, lo que los ha llevado a ser utilizados como perros de caza, pero Basil ha adoptado su papel pastoral. A Basil le encanta conocer gente dentro o fuera de la oficina. Es un beagle muy cariñoso. Sin embargo, aquellos a los que no les gusten los perros no deben temer la presencia de Basil. Queremos destacar que a las familias siempre se les pregunta si están felices de tener a Basil con ellas y si prefieren no hacerlo, Basil saldrá de la habitación", añade Rosalinda.

"Existe evidencia científica que respalda el efecto beneficioso de Basil. Muchos estudios han descubierto que la presencia de un perro reduce la presión arterial humana y promueve la liberación de hormonas del 'bienestar' como la serotonina, la dopamina, la prolactina y la oxitocina", dice Rosalinda.

"Basil, el beagle, es una prueba viviente de que los perros dan muchos dones especiales y saben cuándo más los necesitamos", concluye la orgullosa dueña.