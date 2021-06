Se vuelve objeto de mofa en redes tras publicar los 36 requisitos que tiene que cumplir un chico para ser su novio

Encontrar pareja es cada vez más complicado, sobre todo desde la llegada de la Covid y de las mascarillas. Aun así, hay personas que tienen el listón muy alto y así lo van a mantener, aunque eso suponga no encontrar novio nunca.

Así le pasará a Lucía, una joven que publicó en sus stories de Instagram la larga y complicada lista de requisitos que debía cumplir un chico para salir con ella. "Tener entre 16 y 19 años", "no beber mucho alcohol", "no fumar" o "no drogarte" pueden parecen cosas frecuentes que una persona pide a la hora de buscar pareja, pero Lucía también escribe algunas locuras más complicadas de cumplir.

"Ser futbolista (o que te guste mucho el fútbol)", "tener todos los dientes y que estén rectos", "tener, como mucho, dos piercings en cada oreja", "ser un poco tóxico", "caminar recto", "tener una bonita voz (grave mejor)", "no pintarte las uñas" o "vestirte bien" son algunas de las cosas que pide esta internauta.

También hay otros extraños requisitos como que "tenga un nombre normal", que "preste sus sudaderas", pero no a sus amigas, "usar boxers como los de Cristiano Ronaldo", "tener lunares", "tener un coche", "depilarte (mejor si te depilas los huevos)" u "oler siempre a perfume". Una mezcla de peticiones superficiales y diseño a medida de un novio.

Pero tampoco faltan las peticiones sexuales y sentimentales: "ser virgen", "que te mida mínimo 16 centímetros", "tener inclinaciones hacia el sadomasoquismo", "ser fiel y contar todo" o "tratarme como una reina y presumir".

Che loco, diría que prácticamente todos los requisitos son re machistas xd — Eibel (@AbelTorcal) June 22, 2021

Apuesto a que Lucía no tiene ni 2 neuronas conectadas como para acordarse de 2 de los 36 requisitos y se termina poniendo de novia con el primer wachiturro que le pida la hora. — Tob (@4cincofive5) June 22, 2021

Las redes no han dudado en echarse las manos a la cabeza con tales requisitos, mientras que otros alegan que su única petición para una pareja es "que respire". "Apuesto a que no se acuerda de 2 de los 36 requisitos y termina saliendo con el primer gañán que le pida la hora", bromeó un tuitero.