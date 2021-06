El eterno debate de la pizza con piña puede volverse serio cuando provoca discusiones de pareja. Aunque en realidad esta tiktoker estadounidense se lo estaba preguntando en broma a su novio para ver su reacción, lo cierto es que él contestó completamente en serio y le pidió que, por favor, no pidiera ese ingrediente por un motivo: vergüenza.

"¿Crees que si pido piña en la pizza, me la pondrían?", fue la sencilla pregunta que le hizo Sarah a su prometido italiano Carlo. Sin embargo, él la miró fijamente y se asustó, pues se encontraban en su restaurante italiano de confianza.

"No lo sé, pero si haces algo así, no puedo seguir viviendo aquí", le respondió él. Ante esto, Sarah le dijo que no entendía qué había de malo en ello, pues es algo común en Estados Unidos. "Sé que lo hacen en Estados Unidos. Lo he probado y está bien, está bueno, no puedo decir que no esté bueno. Pero si alguien sabe que eres mi prometida y aquí pides piña, me tengo que ir de aquí", argumentó.

Se desconoce qué fue lo que pasó finalmente y si Carlo se tuvo que mudar de barrio, pero lo cierto es que hay una cosa de la que quizá él no se dio cuenta: su novia podía no pedir pizza con piña y no avergonzarle en el restaurante, pero él había confesado públicamente que le gustaba esa mezcla tan polémica.

Aun así, el vídeo, que ya acumula más de 13 millones de visualizaciones, se llenó de comentarios que lo llamaban "dramático" por tal indignación, pero otros se lo tomaron con humor: "Me encantan los italianos que se enfadan con la comida".